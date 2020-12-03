Число умерших из-за приема антисептика в Якутии выросло до восьми человек

Число умерших после приема антисептика в Якутии достигло восьми, в больнице скончался еще один человек, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Несмотря на весь комплекс оказанной медицинской помощи и реанимационных мероприятий, в связи с поражением внутренних органов после внутреннего применения антисептика, в понедельник, 30 ноября, женщина – восьмая пострадавшая – скончалась. Мужчина остается в стабильном состоянии, переведен из реанимации в общую палату», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава.

Ранее следователи сообщали, что в Якутии компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики. В результате на следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин 27 и 59 лет умерли в реанимации, еще трое в возрасте 28, 32 и 69 лет впали в кому, последний скончался. Позже стало известно о семерых погибших. По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».