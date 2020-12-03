Власти Карабаха оценили возможность расширения миротворческой миссии России

Расширение российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе стало бы положительным шагом, но даже нынешнее число российских военных достаточно, чтобы закрепить роль Москвы в регионе, считает советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

По словам политика, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе следует рассматривать в двух плоскостях: чисто военной и политической. «С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России. Таким образом, нарушение режима прекращения огня уже будет иметь политические последствия», – сказал Бабаян, передает РИА «Новости».

Насколько нынешнего присутствия российских миротворцев в Карабахе будет достаточно с военной точки зрения, покажет время, считает Бабаян. Однако, по его словам, не менее важна и политическая составляющая такого присутствия, поскольку любое нарушение режима прекращения огня в Карабахе одновременно будет являться и вызовом России.

«А это будет означать уже совершенно иной ход событий. Это очень похоже на ситуацию с российской военной базой в Армении. Эта база, в случае широкомасштабной агрессии со стороны Турции, не сможет нас защитить. Однако ее символическое присутствие уже делает невозможным агрессию Турции, по крайней мере, сейчас», – добавил Бабаян.

Он также заявил, что создание военной базы России в Нагорном Карабахе послужило бы укреплению безопасности и стабильности на территории непризнанной республики в долгосрочной перспективе.

«Как эксперт, гражданин и политический деятель этой страны я считаю, что иметь здесь базу РФ было бы очень хорошо. Судите сами. У России очень мощный геополитический потенциал. Но что, если Турция начнет подталкивать Азербайджан на агрессию? А если боевики выйдут из подчинения Турции и решат что-то здесь делать? В таком случае они могут специально попытаться нанести удар по имиджу России, не говоря о том, чтобы поставить нас в очень сложное положение с точки зрения безопасности», – сказал Бабаян.

В этой связи, рассуждает он, размещение в Карабахе российской военной базы было бы уместным шагом. «По крайней мере, это намного усилило бы безопасность и стабильность здесь, причем на долгосрочную перспективу», – указал политик.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Глава государства Владимир Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.