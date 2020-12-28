В ракете «Ангара-А5» исправили недостатки

В новой ракете «Ангара-А5», пуск которой состоялся в декабре, были исправлены ранее выявленные недостатки, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Характеристики «Ангары» уже соответствуют всем требованиям основного заказчика – Минобороны», – сказал он в эфире «Россия 24».

Борисов в 2019 году заявлял, что по итогам проведенного в 2014 году пуска «Ангара-А5» не подтвердила свои характеристики.

Напомним, 14 декабря космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.