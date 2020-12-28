Определен рост стоимости «селедки под шубой» за год

Салат «Селедка под шубой» в 2020 году обойдется россиянам на 8% дороже, чем в 2019-м.

Об этом говорится в материалах исследования оператора фискальных данных OFD.ru, проведенного на основе анализа данных из чеков за период 15 по 20 декабря 2020 года, передает ТАСС.

В среднем по стране минимальная цена традиционной «Селедки под шубой», приготовленной в домашних условиях по классическому рецепту на шесть человек (весом 2 кг) выросла на 8% и составила 201 рубль. Так, 500 г картофеля обойдутся покупателю в 18,9 руб., 500 г моркови – 8,5 руб., 500 г свеклы – 8,1 руб., четыре куриных яйца – 46,1 руб., 100 г репчатого лука – 1,9 руб., 250 г майонеза – 49,3 руб., 500 г сельди соленой – 68,1 руб.

Исходя из минимальной цены ингредиентов в разных регионах России, самая высокая стоимость приготовления салата зафиксирована в Евпатории – 354 руб., а самую недорогую «Селедку под шубой» смогут подать на новогодний стол жители города Бийска – 122 рубля.

Предпочитающие готовым салатом смогут купить его в розничных магазинах на развес. В среднем по России стоимость составит 388,5 руб. за килограмм. Наименьшие потери для кошелька ощутят при этом жители Челябинска – 188,3 руб. А раскошелиться больше других придется жителям Петербурга 1857 рублей).

Ранее лава Банка России Эльвира Набиуллина назвала стоимость продуктов для оливье в этом году.

Эксперты также сравнили стоимость новогоднего стола в России и на Украине.