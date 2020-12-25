Глава ЦБ назвала стоимость продуктов для оливье в этом году

Стоимость ингредиентов для двух килограммов салата оливье увеличилась на 6,8% – с 326 до 348 рублей, рассказала Сергею Шнурову глава Банка России Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире телеканала RTVI.

Рост цен на ингредиенты для оливье в этом году опережает уровень инфляции, который по прогнозам Центробанка не превысит 4,9%, передает «Ридус».

Заметнее всего цены выросли на картофель, морковь подорожала больше чем на 20%. По словам Набиуллиной, для двух килограммов салата понадобится 0,4 кг маринованных огурцов, 100 гр лука, 200 гр моркови, 0,5 кг картофеля, 0,38 кг консервированного горошка, четыре куриных яйца, 0,3 кг вареной колбасы и 0,2 кг майонеза.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать качественные ингредиенты к традиционному новогоднему салату «Оливье».