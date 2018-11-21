Роскачество рассказало, как выбрать идеальные ингредиенты к «Оливье»

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественные ингредиенты к традиционному новогоднему салату «Оливье».

«Основа современного оливье – картофель, морковь, зеленый горошек, маринованные огурцы, яйца и мясо», – напомнили в Роскачестве.

Зачастую в качестве основы салата используют мясо птицы или колбасу «Докторскую». Выбирая тушку птицы, нужно помнить, что мясо должно иметь приятный запах, светлый цвет, сухую и чистую кожу, на ней не должно быть дефектов.



Вся проверенная Роскачеством колбаса безопасна. Подсказку может дать цвет колбасы – чем ярче, розовее продукт, тем больше он содержит нитрита натрия – консерванта, не дающего окисляться фаршу.



Качественные маринованные огурцы не должны иметь белесый оттенок. Российские огурцы, как правило, больше четырех сантиметров, а маринуют их с мая по октябрь. Некоторые производители используют импортное сырье. Но из Индии или Вьетнама огурцы привозят в сильном уксусном растворе, из-за чего овощ теряет свою полезность.

При выборе зеленого горошка также стоит обратить внимание на дату изготовления. Эксперты напоминают, что консервы из свежего продукта в России изготавливают с конца мая по конец июля, в другое время они производятся из сублимированного или быстрозамороженного гороха, что влияет на вкус.

Картофель лучше выбирать среднего размера, он должен быть твердым и упругим, не проросшим. На клубнях не должно быть темных или зеленых пятен, повреждений, наростов.

Чтобы избежать риска заболеть сальмонеллезом при употреблении яиц, их нужно тщательно мыть, хранить в отдельном отсеке холодильника и следить, чтобы скорлупа не соприкасалась с другими продуктами.

Заправляют «Оливье» соусом провансаль, сметаной или майонезом.

Ранее в Минсельхозе подсчитали, что стоимость продуктов для новогоднего стола в 2018 году выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом и составила 6253 рубля.