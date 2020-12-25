Эксперты сравнили стоимость новогоднего стола в России и на Украине

Аналитики Национального научного центра «Институт аграрной экономики» сравнили стоимость новогоднего стола в России и Украине, подсчитав стоимость традиционных для стола среднестатистической семьи блюд: салатов, мясных и рыбных продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, напитков.

На Украине общая стоимость праздничного стола составит 2100 гривен (5549 рублей). За 3 кг салата оливье придется заплатить 159,37 гривен (421 рубль), 1,5 кг сельди под шубой – 120,37 гривен (318 рублей), 500 гр нарезки из сырокопченой колбасы салями – 89,5 гривен (236 рублей). В целом 2,5 кг мясных продуктов обойдутся в 394,5 гривен (1042 рубля), передает ФАН.

За 2 кг мандаринов надо будет заплатить 70 гривен (185 рублей), 1 кг бананов – 25 гривен (66 рублей). За овощные блюда придется отдать 182,3 гривен (482 рубля), а за фрукты – 104 гривен (275 рублей).

Россияне за праздничные блюда на новогоднем столе в среднем заплатят 3688 рублей (1395 гривен). За 3 кг салата оливье придется заплатить 487,21 рубля (184 гривны), 2,2 кг сельди под шубой – 173,3 рубля (66 гривен), сырокопченая колбаса – 349,9 рубля (132 гривны). Килограмм сезонных российских яблок стоит 70 рублей (27 гривен), а мандаринов – 89 рублей (34 гривны).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что стоимость ингредиентов для двух килограммов салата оливье увеличилась на 6,8% – с 326 до 348 рублей.