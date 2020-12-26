Суд продлил арест супруге погибшего рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей супруге рэпера Энди Картрайта Марине Кохал до 28 февраля 2021 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал <...> сроком по 28 февраля 2021 года», – приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.

В августе суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве музыканта Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.