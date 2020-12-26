Врачи дали совет по сбору «новогодней аптечки»

В «новогоднюю аптечку» необходимо положить аспирин, сорбенты и кроворазжижающие препараты, а чтобы не пришлось использовать эти лекарства – соблюдать меру в еде и алкоголе, заявили доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа.

Лапа порекомендовала проверить в домашней аптечке наличие двух базовых лекарств – аспирина и сорбентов, передает RT.

«Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», – посоветовала она.

Не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, так как «любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и мы перегружаем печень», потому нужно «следить за реологией крови».

Косенков объяснил, что во избежание использования лекарств необходимо соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков. Также он призвал ограничить употребление газированных напитков – злоупотребление ими негативно сказывается на работе поджелудочной железы.

«Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», – рассказал доктор медицинских наук.

Ранее россиянам дали совет по защите от коронавируса на новогодних мероприятиях.