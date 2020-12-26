Врачи дали совет по сбору «новогодней аптечки»

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26 декабря, суббота | Последнее обновление — 07:55 | vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Пашинян удержал власть вопреки всему
Десять главных технологических достижений России в 2020 году
Станет ли Зеленский последним президентом Украины
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
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ВКС России получили на вооружение первый Су-57
Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в АхтубинскеПодробности...
В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны
В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»Подробности...
Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух
В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодноПодробности...
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17:54
В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.Подробности...
11:22
собственная новость
Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».Подробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
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