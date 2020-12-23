Россиянам дали совет по защите от коронавируса на новогодних гуляньях

В период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, при этом участникам гуляний следует носить маску, чтобы защититься от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Очень важно отметить, что требование носить маски в общественных местах остается. Это уже не рекомендация – это требование. Оно введено постановлением главного государственного санитарного врача в конце октября этого года и остается обязательным, его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Она также сообщила, что в период новогодних праздников рекомендуется проводить мероприятия на улице, а количество участников должно быть до 50 человек.

По ее словам, во время новогодних выходных будет больше свободного времени и россияне будут больше передвигаться». «И поэтому в общественном транспорте мы рекомендуем дезинфекционные мероприятия чаще, чем обычно. Потому что мы считаем, что востребованность транспорта будет выше», – добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом остается напряженной в Крыму, Владимирской и Астраханской областях, а также на Чукотке.

За минувшие сутки в России выявлено 27 тыс. 250 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 652, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 749, Московской области – 1 тыс. 540.