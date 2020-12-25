В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли 77 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

В штабе сообщили, что «в Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Всего в российской столице зарегистрировано 10 840 летальных исходов из-за коронавируса.

Накануне в Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19.

Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.