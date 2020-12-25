Греф выступил против продления льготной ипотеки после 1 июля

Продлевать программу льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% после 1 июля нет необходимости, если не будет никаких потрясений, заявил глава «Сбера» Герман Греф.

«Я думаю, что, конечно, нужно выходить из программы субсидированной ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень сильно снизили ставки… Из нее надо выходить, безусловно. Когда выходить? Вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы с июля эту программу не продлевать», – передает его слова РИА «Новости».

Банк уже разработал предложения, чтобы сгладить завершение программы для рынка для того, чтобы он «не сильно почувствовал» уход госсубсидирования.

«Есть предложения, как сделать так, чтобы сгладить этот переход, и мы такие предложения сейчас подготовили и направили на имя министра финансов и председателя Центрального банка. Мы уже обсудили с министерством финансов эти предложения, они сказали, что это интересно. И я уверен, что после Нового года мы эти предложения комплексно посмотрим», – добавил Греф.

Льготная ипотека под 6,5% на жилье в новостройках была запущена в апреле. В октябре программу продлили о середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.