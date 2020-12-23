Россия разрешила поставку томатов с 12 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 24 декабря 2020 года снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы», – цитирует ТАСС Кармазина.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за случаев выявления вредителей в продукции. Также с 14 декабря были запрещены поставки помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино.