Прокурор запросил шесть лет колонии для аспиранта МГУ за поджог офиса ЕР

Обвинение запросило у суда шесть лет колонии для аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на московский офис «Единой России» в январе 2018 года, сообщила адвокат аспиранта Светлана Сидоркина.

«В ходе прений сторон прокурор попросила назначить моему подзащитному щесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитирует ТАСС защитника.

Отмечается, что на следующем заседании 25 декабря суд выслушает позицию подсудимых и их защитников, после чего удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

По версии следствия, Мифтахов был среди тех, кто 30 января 2018 года разбил окно офиса «Единой России» и кинул туда дымовую шашку. Его арестовали в феврале 2019 года.

Помимо него в хулиганстве обвиняется Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину. Для Ейкина и Горбань прокурор попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы: два года и четыре года условно с испытательным сроком.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Вандализм» и позднее переквалифицировано на статью «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.