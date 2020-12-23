Путин призвал «вытаскивать людей из трущоб»

Президент Владимир Путин высказался о расселении ветхого жилья в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, поручив правительству «вытаскивать людей из трущоб».

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, и так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались», – цитирует ТАСС Путина.

Обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, глава государства уточнил, что в правительстве прекрасно знают, «что это такое, как к этому подходить». При этом он призвал уделить особое внимание этой проблеме.

«У нас программы соответствующие были, они в известной степени продолжаются, но мы не можем забыть об этом и забыть об этой категории наших граждан, в сторону отодвинуть, как будто мы не замечаем, что там происходит», – отметил президент.

Также Путин добавил, что считает этот аспект очень важным. «Прошу и вас и все руководство правительства иметь это в виду», – поручил он Хуснуллину.

В октябре 2020 года в России заработал новый механизм расселения аварийных домов.

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», которые позволят ускорить процесс расселения из аварийного и ветхого жилья в окрестностях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).