В России заработал новый механизм расселения аварийных домов

Первые расселения аварийных домов по новой системе, когда застройщик получит в качестве части компенсации субсидии Фонда ЖКХ, произойдут в Якутске.

Договор на расселение был подписан окружной администрацией города с компанией «Сахатранснефтегаз», передает ТАСС.

Согласно договору, «Сахатранснефтегаз» расселит четыре дома по улицам по Лермонтова и Петра Алексеева. Один из этих домов признан аварийным до 1 января 2017 года, два – после 1 января 2017-го, еще один признан ветхим. Сообщается, что о 31 декабря 2024 года из 56 квартир общей площадью 1,69 тыс. кв. метров будут переселены 145 человек, а площадь застраиваемой территории составит 7,6 тыс. кв. метров. Фонд ЖКХ выдаст застройщику субсидии в размере 10,7 млн рублей. Проект планировки будущей территории должен быть предоставлен компанией в течение полугода.

В июле глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что в России планируют изменить правила расселения аварийного жилья. В частности, благодаря внесению изменений будут быстрее решаться ситуации, при которых всего несколько семей из всего дома не хотят уезжать из аварийного жилья.

Летом президент России Владимир Путин поручил правительству проработать механизм расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.