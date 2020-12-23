Болгарина поймали при попытке вывезти с Украины скрипку Страдивари

Гражданин Болгарии пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари и старинные монеты, сообщает госпогранслужба страны.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «старинный инструмент пограничники совместно с таможенниками обнаружили в пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией в Черновицкой области».

Предметы, «которые, скорее всего, имеют высокую культурно-историческую ценность», пытался увезти гражданин Болгарии, передвигавшийся на автомобиле.

Помимо скрипки Stradivarius, на которой был указан 1687 год изготовления, среди вещей 53-летнего мужчины нашли нумизматическую драгоценность – шесть монет, одна из них датирована 1780 годом.

Ценность обнаруженных предметов определит экспертиза», отметили в госпогранслужбе.

Ранее стоматолог из Украины был задержан за попытку вывезти из России почти тысячу зубов.