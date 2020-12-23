Россия выслала двух сотрудников посольства Колумбии в Москве

Посол Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро был вызван в МИД России, где ему выразили протест в связи с высылкой двух российских дипломатов из латиноамериканской страны.

В сообщении на сайте российского дипведомства указывается, что «22 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбии в России (Альфонсо Педро Ласаро) Лопес Кабальеро, которому был выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе».

Указывается, что данный шаг «не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию».

«Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет «persona non grata» двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, директор миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса сообщил, что два российских дипломата покинули страну 8 декабря.

Местная газета Tiempo пишет, что дипломаты якобы занимались «военной разведкой», а также «экономическим шпионажем», «проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов».

В МИД латиноамериканской страны сообщили, что власти Колумбии потребовали отозвать двух российских дипломатов из-за «несоблюдения» Венской конвенции.