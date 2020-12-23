Помощь от государства на фоне пандемии получили более 30 тыс. СМИ

Госпомощь из-за пандемии получили более 30 тыс. средств массовой информации, в марте СМИ были включены в список наиболее пострадавших отраслей, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев на Инфоруме.

«В результате чего более 30 тысяч СМИ смогли получить помощь, и, кстати, эта помощь, по информации нашего профильного министерства цифрового развития, она должна продолжаться», – передает его слова РИА «Новости».

В марте СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ) написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы включить СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Это, по словам генерального директора НАТ Александра Широких, стало одним из главных событий в медиаотрасли в 2020 году. «Первые два места с отрывом заняли включение СМИ в список пострадавших отраслей, ну и смена профильного замминистра. Вы знаете, что в 20 числах октября Алексея Волина сменила Белла Мухарбиевна Черкесова, и мы уже начали с ней работать и сотрудничать», – сказал он. Третье место заняло начало проведения отбора на 22-ую кнопку - это муниципальные и городские каналы.

Глава СЖР в свою очередь добавил, что надеется на поддержку государством журнала «Огонек», сообщения о закрытии которого появились ранее. «121 год этот журнал выходил и был любим многие годы во многих семьях, мне тоже очень нравился этот журнал. К сожалению, вот этот вирус, который вызвал кризис, он наносит достаточно ощутимые и очень болезненные уже удары по нашей отрасли. «Огонек» очень жалко... Я надеюсь, может быть, каким-то образом все же государство найдет возможность поддержать это издание, и оно продолжит свою там уже 120-летнюю историю и дальше», – сказал Соловьев.