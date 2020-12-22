Под санкции США против Сирии попали британские подданные

Соединенные Штаты во вторник ужесточили санкционный режим в отношении Сирии, внесли в черный список четырех человек, имеющих подданство Великобритании и сирийское гражданство, говорится заявлении министерства финансов США.

Кроме того, рестрикции были введены против девяти коммерческих структур, а также ЦБ Сирии, передает ТАСС.

В письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео в то же время сказано, что Госдеп вводит санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и нескольких ее ближайших родственников. «Асма в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе с помощью своих так называемых благотворительных и общественных организаций. Кроме того, мы вводим санкции в отношении <...> ближайших родственников Асмы Асад», – утверждает шеф американской дипломатии.

США регулярно ужесточают санкционный режим в отношении Сирии. Так, в ноябре под ограничения попало министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии.

В конце сентября США ввели санкции в отношении шести граждан Сирии и 13 сирийских организаций, также в санкционный список попало министерство туризма республики. В августе США внесли в санкционный список несколько сирийских граждан, а до этого США ввели санкции против Сирии по «закону Цезаря».