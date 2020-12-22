Познер заявил об обязанности государства помогать артистам на фоне COVID

Государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например – людям, связанным с концертно-театральной деятельностью, заявил журналист, телеведущий Владимир Познер.

Познер ответил на своем сайте на соответствующий вопрос читательницы, приведя в качестве примера промоутеров и артистов, а также технический персонал.

«Да, государство обязано помогать. Но надо помнить о том, в какой степени государство реально может помогать, то есть какими реальными ресурсами оно обладает», – отметил телеведущий.

Ранее певец и продюсер Валерий Меладзе обратился к артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Он пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.

В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах.

Заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов.

Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса.

Также певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%.