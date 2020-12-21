Беглов назвал ситуацию с COVID в Петербурге контролируемой

Уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге высокий, однако эпидемическая ситуация контролируемая, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Сейчас главное, чтобы система здравоохранения Петербурга была обеспечена всем необходимым. Эпидемические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», – сказал Белов во время еженедельного обращения к горожанам на «Радио России», передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что павильон временного госпиталя «Ленэкспо» почти на 500 мест для пациентов с коронавирусом планируется открыть в Петербурге 22 декабря.

За минувшие сутки в России выявлено 29 тыс. 350 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания.