Более половины московских врачей переболели COVID-19

Более половины врачей в Москве переболели коронавирусом в той или иной форме, сказал мэр столицы Сергей Собянин на вручении государственных наград московским медицинским работникам, отличившимся в борьбе с пандемией.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», – передает слова Собянина ТАСС.

Напомним, власти Москвы не планируют вводить из-за коронавируса такие же строгие ограничения, как в Европе. С понедельника открылась запись на вакцинацию для новых категорий москвичей, в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек.

Тем временем московские приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей ограничений.