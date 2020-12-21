В Москве открыли запись на вакцинацию от COVID для новых категорий

Запись на вакцинацию от коронавируса открыли в Москве для новых категорий. Теперь прививку могут сделать работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации», – передает ТАСС слова Раковой.

Напомним, 7 декабря Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошлые выходные в столице привились от коронавируса порядка 2 тыс. человек, в ближайшей перспективе вакцину от COVID-19 могут получить до 6-7 млн жителей столицы. В целом вся система здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, констатировал мэр.