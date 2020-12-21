Левитин: Формат Госсовета показал свою эффективность в ходе борьбы с пандемией COVID-19

Формат рабочей группы Госсовета позволил оперативно доводить до глав регионов информацию об опыте Москвы в борьбе с коронавирусом. Поскольку столица шла впереди по заражаемости населения и принимаемым мерам, группу возглавил мэр Собянин, сказал газете ВЗГЛЯД секретарь Госсовета Игорь Левитин.

«С началом заболеваемости COVID-19 стало понятно, что нужна площадка, где каждый губернатор мог бы рассказать о происходящем в его регионе и оперативно получить информацию о том, что необходимо для исправления ситуации. Тогда президент России Владимир Путин принял решение организовать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса», – сказал помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин.

Рабочую группу возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. В состав вошли 19 человек, в том числе первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, ряд министров и губернаторы.

По словам Левитина, рабочая группа показала, что формат действия Госсовета эффективен прежде всего благодаря своей оперативности. «В заседаниях группы участвовали главы всех субъектов. Так они могли услышать, что происходит в каждом регионе, задать вопросы членам правительства, спросить других губернаторов, как поступают они по разным вопросам», – отметил собеседник.

«Думаю, что нужно деятельность рабочей группы признать уникальной и взять за базу оперативной работы. Также мы должны определять конкретный набор мер. Дело в том, что губернаторы в субъектах России не всегда в них ориентируются и могут быстро принять решение. А формат рабочей группы позволяет оперативно доводить до них всю информацию по опыту, прежде всего столичному. Именно поэтому группу возглавил Собянин», – пояснил Левитин.

Чиновник напомнил о том, что Москва на заседаниях рабочих групп рассказывала о своем опыте, так как она шла впереди по заражаемости населения и принимаемым мерам. Понимая, что прошла столица, остальным субъектам было легче, убежден собеседник.

«Правительство также учитывало и разницу в возможностях столицы и других регионов. Поэтому оно принимало оперативные решения, которые помогли в первой волне заболеваемости, и эта работа продолжается и сейчас», – сказал Левитин.

«Я уверен, что новый формат работы Госсовета также принесет интересные ходы и варианты деятельности, и что единая информационная площадка Госсовета позволит охватить почти все субъекты, муниципалитеты, общественные организации и бизнес», – подытожил собеседник.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета России в соответствии с законом, принятым 8 декабря. Документ, подготовленный для реализации принятых поправок к Конституции России, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и деятельности.

Всего в список, который утвердил Путин, вошли 104 человека, в том числе сам президент, который является председателем Госсовета.В состав этой структуры включены также премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов и полпреды президента в федеральных округах.

Кроме того, в Госсовет вошли руководитель администрации главы государства Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и помощник президента Игорь Левитин (как и прежде, он будет секретарем Госсовета).

Госсовет России в новом составе будет включать 18 комиссий по социально-экономическому развитию, которые по функциям заменят существовавшие ранее рабочие группы. Президиум Госсовета будет состоять из 28 человек, среди которых главы регионов и секретарь Госсовета Игорь Левитин.

На брифинге в понедельник Левитин заявил, что Госсовет в новом утвержденном федеральным законом формате будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти. Он напомнил, что главой государства было отмечено огромное значение Государственного совета в системе управления государством, в связи с чем было предложено закрепить статус Госсовета в конституции.

«Поправками в Конституцию была введена новая правовая категория – это публичная власть, – указал Левитин. – Для обеспечения согласованного функционирования всех органов власти, для учета их мнения при принятии решений необходимы особые полномочия. Именно эти полномочия предусмотрены в законе о Госсовете».

Левитин также сообщил, что Госсовет проведет совместное заседание с советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсудит национальные цели до 2030 года.