Главного тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на три матча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча, рассказал глава департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

«Запросили в КДК мотивировочную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию», – передает слова Фетисова ТАСС.

После субботнего матча с «Сочи», который «Спартак» проиграл со счетом 0:1, Тедеско сообщил, что один из игроков сочинской команды ударил его помощника в подтрибунном помещении. После игры москвичи заявили, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечается, что у самого тренера в подтрибунном помещении возник конфликт с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым.

Тедеско рассказывал о конфликте в перерыве матча с «Сочи», пожаловавшись на судейство в России.