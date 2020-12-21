Трампа заподозрили в попытках захвата власти Трамп предотвратил шатдаун в США 21 декабря 2020, 08:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет сроком на день, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом. Срок финансирования федерального правительства истекал в полночь (8 утра мск), без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун – временное сокращение работы ряда федеральных органов власти, передает РИА «Новости». Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в понедельник. Параллельно конгресс попытается окончательно согласовать детали 900-миллиардного пакета поддержки экономики. Ранее в понедельник палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки – до 21 декабря включительно, чтобы избежать шатдауна.

