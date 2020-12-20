В России дали прогноз по курсу рубля на начало 2021 года

Курс рубля будет двигаться спокойно двигаться в существующем диапазоне ближайшую неделю, которая будет короткой на мировом финансовом рынке из-за рождественских праздников. Начало года национальная валюта встретит на отметке 72,5 – 74,7 рублей за доллар и 88,3 – 90,8 – за евро, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Общее настроение инвесторов остается в целом позитивным. Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 млрд долларов», – рассказал экономист «Российской газете».

Этот настрой сохранится, скорее всего, и на следующей неделе, отметил Гойхман. Он сообщил, что индекс американских акций S&P500 находится на исторических максимумах – выше 3700 пунктов, а нефть марки Brent стоит больше 52 долларов за баррель, что является «допандемическим» уровнем

По его словам, на российскую валюту также повлияет решение Центрального банка сохранить ключевую ставку в 4,25%. Как считает Гойхман, инфляция в первом квартале 2021 года достигнет 5%, что станет для инвесторов сигналом о вероятном снижении реальной доходности вложений в рублевые активы. Это также не будет способствовать укреплению национальной валюты, заключил аналитик.

Напомним, ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, однако немного поменял в релизе сигнал по ней. Теперь он будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ставки. Рубль отреагировал на решение ЦБ спокойно.