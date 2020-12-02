СМИ нашли новые основания для признания НКО соратницы Навального иноагентом

Основанный соратницей блогера Алексея Навального Анастасией Васильевой так называемый «Альянс врачей» может быть признан иностранным агентом из-за использования ресурсов «Фонда борьбы с коррупцией», имеющим статус иноагента.

Авторы блога «Фонд бабла с коррупцией» сообщили, что 25 ноября на YouTube-канале «Навальный LIVE» вышел репортаж «Альянса врачей», посвященный профсоюзной проверке региональных учреждений здравоохранения, передает «Ридус».

«Выход данного видео именно на канале «Навальный LIVE» может быть связан с малой популярностью канала «Альянса». Так, аналогичное видео на канале лжепрофсоюза за почти два часа набрало мене тысячи просмотров. В среднем видео на канале «Альянс врачей» набирают всего по 5-8 тыс. просмотров (среднее количество просмотров последних 12 видео). Однако выпуская видео на канале «Навальный LIVE», псевдопрофсоюз фактически использует ресурсы признанного иностранным агентом ФБК, так как канал входит в медиа-структуру ФБК и фигурирует в отчетах фонда», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что «Альянс врачей» может быть признан иноагентом из-за записи интервью Васильевой в офисе «Фонда борьбы с коррупцией».

Тем временем Васильева вновь просит россиян пожертвовать деньги на средства индивидуальной защиты, которые якобы будут закуплены для больниц. На партию СИЗ «Альянсу врачей» требуется 209 тыс. рублей. Ранее «Альянс врачей» закупил респираторы по цене в два раза выше оптовой.