«Альянс врачей» вновь начал сбор денег для закупки СИЗ по завышенным ценам

Соратница блогера Алексея Навального и глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева вновь просит россиян пожертвовать деньги на средства индивидуальной защиты, которые якобы будут закуплены для больниц. На партию СИЗ «Альянсу врачей» требуется 209 тыс. рублей.

Исполнителем заказа, согласно опубликованной фотографии товарной накладной, является Денис Яхно. Сообщается, что нитриловые перчатки будут покупаться у этого поставщика по ценам 29 и 26 рублей за пару, передает «Ридус».

Отмечается, что озвученная «Альянсом врачей» цена является сильно завышенной, поскольку даже в розницу одна пара перчаток стоит 15 рублей. Поставщик Денис Яхно представляется президентом некой «российской медицинской антивирусной компании VitaS Trade», которая была создана в марте 2020 года. При этом известно, что Яхно также активно продает тренинги личностного роста.

Напомним, ранее «Альянс врачей» закупил респираторы по цене в два раза выше оптовой.