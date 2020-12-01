«Альянс врачей» могут признать иноагентом

Основанный соратницей блогера Алексея Навального Анастасией Васильевой так называемый «Альянс врачей» может быть признан иностранным агентом из-за записи интервью госпож Васильевой в офисе «Фонда борьбы с коррупцией», который уже имеет статус иноагента.

Согласно действующему законодательству, статус иностранного агента положен не только некоммерческим организациям, получающим деньги из-за рубежа, но и тем НКО, которые используют «имущество российских юрлиц, работающих с привлечением средств от иностранных источников», пишет «Ридус».

Как уточнили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией», 16 ноября телеканал CNA опубликовал видео, посвященное мерам, предпринимаемым Россией для борьбы с коронавирусом. В частности, каналу дала комментарий Васильева, которая беседовала с журналистом в переговорном офисе ФБК «Озеро». Данный кабинет неоднократно можно было видеть в эфирах «Навальный LIVE» и в инстаграме ФБК.

«Таким образом, в отношении «Альянса врачей», использующего имущество ФБК, имеются основания для проведения проверки о признании данной организации иностранным агентом», – пишет Telegram-канал.

Тем временем Васильева вновь просит россиян пожертвовать деньги на средства индивидуальной защиты, которые якобы будут закуплены для больниц. На партию СИЗ «Альянсу врачей» требуется 209 тыс. рублей. Ранее «Альянс врачей» закупил респираторы по цене в два раза выше оптовой.