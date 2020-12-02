В Австрии заявили о пошаговой отмене ограничений из-за коронавируса

Жесткий локдаун в Австрии, введенный из-за коронавируса с 17 ноября по 6 декабря, показал эффект, он закончится в срок, с 7 декабря начнется постепенная отмена ограничений, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Эффективность локдауна заложила основу для того, что мы можем, хотя и осторожно, приступить к открытию», – цитирует РИА «Новости» Курца.

Так, с понедельника, 7 декабря, в Австрии с мерами предосторожности снова откроются музеи, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские. Также откроются обязательные школы, но старшие классы продолжат обучение на удаленной основе.

С 24 декабря австрийские власти разрешат заниматься одиночными видами спорта на открытом воздухе, такими как катание на лыжах. При этом еще во вторник сообщалось, что Австрия решила закрыть горнолыжные курорты до 2021 года.

Австрия ввела полный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции. Он действует с 17 ноября по 6 декабря. В стране закрылась почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, банков, почты и аптек. Также остановилась работа предприятий косметической сферы, в том числе парикмахерских, косметических салонов, ногтевого сервиса.