Девочка до смерти закормила младшего брата в Дзержинске Названа дата похорон Ирины Антоновой Угрожавший взорвать банк в Горно-Алтайске задержан 2 декабря 2020, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

В Горно-Алтайске задержали мужчину, ворвавшегося в офис банка, об этом сообщили экстренные службы Республики Алтай. «При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тыс. рублей. Сейчас он задержан», – сказали в экстренных службах РИА «Новости». На данный момент правоохранительные органы осматривают помещения на предмет взрывного устройства, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инцидент произошел в офисе банка на проспекте Коммунистическом, 68.

