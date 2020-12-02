Пашинян заявил об исключительной роли Путина в прекращении войны в Карабахе

Роль президента России Владимира Путина в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе исключительна, заявил на проходящем в формате видеоконференции саммите ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина. На протяжении всех 44 дней военных действий мы находились в постоянном контакте и обсуждали необходимые меры для прекращения кровопролития и защиты жизни людей. С Владимиром Владимировичем мы и сегодня тесно работаем для решения таких задач, как поиск пропавших без вести, обмен военнопленными и удерживаемыми лицами и телами погибших», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее в среду Путин заявил, что Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Нагорному Карабаху были приняты необходимые решения.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября.