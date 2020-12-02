ВС подтвердил право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом, говорится в решении суда.

В суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного использования СИЗ. В частности, пункт о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.

Верховный суд в своем решении пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», – передает ТАСС решение суда.

Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд России и отклонил иск.

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что ряд российских регионов не соблюдают масочный режим. По ее словам, есть субъекты, где около половины населения не носят маски. До этого Попова сообщала, что число людей, которые соблюдают правила профилактики распространения коронавируса, за последний месяц выросло.