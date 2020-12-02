Фирму по производству одежды для космонавтов закрыли в России

Производитель одежды для российских космонавтов компания «Кентавр-Наука» проходит процедуру ликвидации, после закрытия ее сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где продолжат выпускать продукцию для космонавтов, сообщили в самой компании и в ИМБП.

«Начался процесс ликвидации фирмы ООО «Кентавр-Наука». По результатам переговоров они вышли с предложением, чтобы ИМБП забрал тематику под свое крыло», – передает РИА «Новости» слова заместителя главного конструктора ИМБП РАН Евгении Ярмановой.

В компании «Кентавр-Наука» подтвердили эту информацию. Там уточнили, что процесс ликвидации завершится в течение полугода – ориентировочно в апреле.

По словам Ярмановой, переход «Кентавр-Науки» в ведение ИМБП проводится после смерти 6 ноября дизайнера космической одежды, гендиректора компании Александра Ярова, который бессменно возглавлял ее с момента образования в 1992 году. Вместе с сотрудниками в ИМБП будет передано производство 22 наименований изделий – белья, полетной одежды, обуви для космонавтов, средств защиты от неблагоприятного воздействия невесомости в период полета, а также защиты от перегрузок при спуске и посадке на землю. Тематика производителя одежды близка ИМБП, поскольку институт является в России головным по разработке средств медицинского обеспечения космонавтов.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что на МКС ему не хватает комплектов нижнего белья «Камелия-С» – российского специализированного производителя одежды для космонавтов.