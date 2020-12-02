Энергетики полностью восстановили электроснабжение на острове Русский

Специалисты восстановили электроснабжение последних двух поселков, остававшихся без света на острове Русском после ледяного шторма, сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин.

«На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома. Далее мы планируем повысить надежность работы электросетевого хозяйства: установить новые опоры, в том числе бетонные, провести современный провод», – приводит слова Кирюхина ТАСС.

Он отметил, что на острове повреждения от ледяного дождя были особенно сильными. В общей сложности стихия разрушила 73% линий электропередачи на Русском. Большую часть объектов специалистам пришлось отстроить заново.

«К сожалению, 21 ноября движение по мосту [на остров Русский] было закрыто. Это внесло дополнительные сложности в процесс доставки специальной техники – вышек, буров, мульчеров. Поэтому до подхода спецтехники бригады разбирали завалы и пилили деревья вручную. Чтобы ускорить процесс восстановления, в Приморский край были направлены работники филиалов АО «Оборонэнерго» со всей страны», – рассказал глава Оборонэнрего.

Как уточнили в пресс-службе компании, минувшим вечером и ночью было восстановлено электроснабжение поселков Поспелово и Канал, а также трех котельных.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока отстранить от должности начальника административно-территориального управления острова Русский за непринятие мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС.

Напомним, 19 ноября большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона с ледяным дождем. Транспортное сообщение в Приморском крае оказалось нарушено. Вантовый мост с острова Русский пришлось временно перекрыть «из-за сильного обледенения», в связи с этим власти решили вывозить людей на материк паромом.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии превысил 290 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.