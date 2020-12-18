В Кремле отреагировали на запрет CAS Путину посещать Олимпиаду

В Кремле сожалеют о запрете CAS президенту России посещать олимпийские и другие спортивные международные мероприятия, но считают главным, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно. Но вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями: главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Россия после решения CAS продолжит диалог с международными спортивными организациям.

«Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом, собственно, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент России в своих выступлениях», – сказал Песков.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия оспорит решение CAS запретить президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.