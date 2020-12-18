ГП назвала способ ухода коррупционеров от уголовной ответственности

Судебный штраф в России повсеместно используется для ухода коррупционеров от уголовной ответственности, с каждым годом нарушений все больше, заявила Генпрокуратура.

В пятницу под председательством генпрокурора России Игоря Краснова прошла коллегия, посвященная состоянию законности при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Наказание в виде судебного штрафа (вместо уголовной ответственности) было введено в 2016 году. Отмечается, что в 2017-м назначено более 7 тыс. таких штрафов, а за шесть месяцев 2020 года – почти 20 тысяч.

Генпрокуратурой России установлены многочисленные факты использования института судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований. Речь идет о неполноте расследования, заниженной квалификации деяний, непризнании подозреваемыми и обвиняемыми своей вины, частичном возмещении причиненного ущерба, пояснили в ведомстве.

«Генпрокурор России сообщил о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Краснов полагает, что «выявленные недостатки приводят к ущемлению прав потерпевших, нарушению принципа неотвратимости наказания, создают коррупционные риски». «Все это требует принятия неотложных мер, а также внесения законодательных изменений», – добавил он.