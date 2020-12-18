Названы самые популярные слова года по версии «Яндекса»

Компания «Яндекс» назвала слова, которые чаще всего упоминались в поисковых запросах в 2020 году и за прошедшее десятилетие.

В 2020 году самыми популярными стали слова – карантин, пропуск, Конституция.

В рейтинг включены только нарицательные существительные, которые в этом году встречались в запросах минимум в три раза чаще, чем в предыдущем.

«Не учитывались слова, взлет которых был напрямую связан с медиаконтентом (например, фильмами или играми) и государственным администрированием (новые налоги, стандарты и т. д.)», – пояснили в Twitter компании.

Самые популярные слова за последние годы:

2011 – планшет, купон, дефолт

2012 – мультиварка, мемы, ультрабук

2013 – метеорит, плейкаст, промокод

2014 – майдан, годжи, санкции

2015 – тверк, кек, слипоны

2016 – гироскутер, петиция, вейп

2017 – спиннер, майнинг, криптовалюта

2018 – слайм, каршеринг, сквиши

2019 – рецессия, постирония, люстрации

Ранее Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал слово pandemic (пандемия, пандемический) словом 2020 года.

Между тем Оксфордский словарь английского языка не смог выделить одно важнейшее слово 2020 года, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий.