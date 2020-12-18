Юрист-международник Яков Мельников приговорен за хищение у Нидерландов

Суд в Москве приговорил юриста-международника Якова Мельникова к четырем годам лишения свободы за хищение 819 тыс. евро со счета министерства финансов Нидерландов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, эти деньги принадлежали России как членский взнос при вступлении в международный консорциум спутниковой связи «Интелсат».

«Яков Мельников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – передает ТАСС слова Петренко.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, «в ходе следствия и судебного разбирательства Мельников признал вину и раскаялся в содеянном».