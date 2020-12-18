В России за сутки выявили 28,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 28552 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 28552 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 18% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6937, Санкт-Петербурге – 3757, Московской области – 1485.

Всего в стране выявлено 2791220 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2228633 человек, из них 26093 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 611 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 49762 человек.

Накануне, 16 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28214. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 338.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.