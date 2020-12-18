Нефть коррекционно подешевела после роста

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции: в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье.

По состоянию на 8.15 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% – до 51,24 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

«Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе», – цитирует Reuters мнение аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивека Дхара.

Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США – более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД