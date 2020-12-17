Глава Минспорта указал на плюсы в санкциях CAS

Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на выступление российских спортсменов под государственным флагом можно назвать положительным решением, считает министр спорта России Олег Матыцин.

«К сожалению, СAS удовлетворил требования ВАДА, применив санкции к РУСАДА, несмотря на то, что РУСАДА было признано в последние годы одним из самых эффективных и его взаимодействие в том числе и с ВАДА было очень конструктивным. Положительным является тот аспект, что санкции будут действовать в течение двух лет, а не четырех, как предполагалось и было рекомендовано советом ВАДА», – передает комментарий Матыцина ТАСС.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.