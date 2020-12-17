Богословская объяснила, почему задала Путину вопрос про скандальное видео с Дзюбой

Это было коллегиальное решение, потому что ситуация со скандальным видео с Дзюбой – это отражение проблем публичных людей при утечке данных, сказала газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская.

В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин прокомментировал скандальное видео с нападающим футбольной команды «Зенит» и капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Глава государства сказал, что «такая ситуация не должна влиять на профессиональную карьеру» и что «для людей, которые живут публичной жизнью, это хороший урок».

«Во-первых, это было коллегиальное решение. А во-вторых, если бы сегодня было бы решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), то я задала бы этот вопрос», – говорит Богословская.

Она подчеркнула, что, безусловно, осталась довольна ответом президента.

«Тут даже не в Дзюбе дело. Здесь нужно понимать, что чувствуют публичные люди, когда подвергаются нападкам или оказываются жертвой утечки личных данных, и влияет ли это на профессиональную карьеру. В этом-то был вопрос, потому что если внимательно послушать, то я подчеркнула, что это только отчасти спортивный вопрос, а Дзюба просто выступил как информационный повод», – объясняет собеседник.

Комментатор уточнила, что таким образом подняла проблематику того, как следует воспринимать в обществе моменты, когда «хакеры бессовестно воруют данные» или личные материалы.

Также Богословская, отвечая на вопрос, почему не досмотрела видеоролик, сообщила, что находится «в своем уме», и сказала, что ей это не нужно. «Да я, честно говоря, посмотрела только первые два кадра и тут же выключила. Это его жизнь, и я не должна вмешиваться, он же мне не муж, не брат, не сват. Я еще в своем уме», – резюмировала комментатор.

В начале ноября в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Оно вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря. Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Позже руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.