Путин сказал, будет ли скучать по Меркель

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, отметил, что она пока никуда не уходит, и у них добрые личные отношения.

«Она, слава Богу, никуда не уходит, она работает пока, поэтому, мне кажется, не очень корректно сейчас мне говорить, что она вот ушла, что там будет потом», – передает слова президента РИА «Новости».

Он отметил, что у них с Меркель достаточно добрые личные отношения, и межгосударственные находятся на весьма высоком уровне.

Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией.

Напомним, Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут.

Из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи.

Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.