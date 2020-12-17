Путин прокомментировал «кризис среднего возраста» СНГ

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о происходящем в СНГ «кризисе среднего возраста» в связи с событиями в Киргизии, Белоруссии и заявлениями избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья.

15 октября протесты в Киргизии привели к отставке правительства и президента, напомнил задавший вопрос журналист.

«В Киргизии постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран. Ну и уровень политического сознания, уровень зрелости институтов. Он не такой, как скажем, во Франции», – отметил президент.

«Это результат не сегодняшнего дня, а результат поиска своего пути. Поэтому это не то, что мы подошли к какому-то рубежу, нет», – считает Путин.

Говоря о заявлении избранного президента Молдавии, Путин пожелал успехов в работе Санду. Однако российский лидер считает, что ничего нового она, как представитель определенной политической силы, не сказала. «Мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент», – заявил Путин.

«В целом мы за то, чтобы вывести. Как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии. Как только пойдут все по пути мира, примирения. Мы за это. И мы уже были близки к этому с бывшим президентом [Молдавии Владимиром] Ворониным, но в последний момент тоже представители Запада на него нажали, и он отказался», – заявил Путин.

По словам президента, он спрашивал европейских коллег, зачем они отказались от решения приднестровского вопроса. «Ну вот так получилось», – резюмировал Путин. Выразив уверенность, что рано или поздно эта проблема должна быть решена.

Путин упомянул и о ситуации в Белоруссии, подчеркнув, что неоднократно говорил о необходимости дать белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами.

Он напомнил, что согласен с высказываниями президента республики Александра Лукашенко о необходимости решать вопрос в спокойной, ритмичной обстановке. При этом глава государства подчеркнул важность того, чтобы ситуация в Белоруссии решалась без вмешательства извне.

«Из-за границы никогда ничего хорошего не получается. Это имеет принципиальное значение. Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило – это должно происходить внутри общества. Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната. Надо просто набраться терпения и подождать. Надо настроить позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», – подчеркнул российский лидер.