Стоимость биткоина обновила исторический максимум Рубль вырос к доллару 17 декабря 2020, 10:18 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,19%, до 73,21 руб., курс евро растет на 0,12%, до 89,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.12 курс доллара находился на уровне 73,045 руб. (-0,41%), евро торговался на отметке 89,35 руб. (-0,04%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

