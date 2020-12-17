Посол в Эстонии отметил интерес в стране к российской вакцине «Спутник V»

Жители Эстонии интересуются возможностью использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил в письме на имя гендиректора Департамента здоровья республики Юллара Ланно посол России в Эстонии Александр Петров.

«К нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом», – передает ТАСС текст письма Петрова.

Он добавил, что, если Эстония заинтересуется в приобретении российской вакцины, она может связаться с Российским фондом прямых инвестиций.

Премьер-министр страны Юри Ратас ранее заявлял, что Эстония не намерена покупать вакцину «Спутник V».

Одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину. В конце ноября Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса, кроме того, Россия предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины.

Сообщалось о планах производства препарата в Германии.

В конце декабря производство «Спутника V» стартует в Казахстане.

Напомним, в понедельник стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ.