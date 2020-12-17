В США назвали способное «уничтожить мир» «старое» российское оружие

Американский журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».

Как отмечает издание, четырехмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС, разработанный в середине прошлого века, постоянно модернизируется и остается ключевым элементом воздушной составляющей российской ядерной триады.

Автор материала подчеркивает, что Ту-95 остается одним из старейших образцов, находящихся на вооружении ВКС, и единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.

Его разработали в 1950-х, когда Советскому Союзу понадобился боевой аппарат, способный поразить цели на всей территории США. Выбор винтовых двигателей связан со слишком быстрым сжиганием топлива в реактивных двигателях того времени.

Как подчеркивает публицист, в результате модернизации бомбардировщик получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные поменять цель во время полета.

NI отметил, что этот боевой аппарат, как и аналогичный ему по назначению американский самолет B-52, также разработанный в 1950-х годах, «не подает никаких признаков выхода из эксплуатации». Но большинство Ту-95, в отличие от В-52, производили уже в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов. Поэтому, добавляет издание, их можно было считать относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.

Напомним, в начале ноября два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.